Viseu Brilha no European Jiu-Jitsu Lisbon Championship

A equipa Delariva Viseu voltou a destacar-se numa prova de Jiu Jistu de âmbito nacional ao conquistar o segundo lugar entre as equipas que se colocaram à prova no torneio. Nove medalhas são o resultado final de uma participação de excelência da equipa sediada no Pavilhão Desportivo do Fontelo.

O European Jiu–Jitsu Lisbon Championship, realizado sob os auspícios da Federação de Jiu Jitsu de Portugal (FJJP) no passado domingo, dia 28 de maio, no Pavilhão Gimno Desportivo do Grupo Cultural e Recreativo Onze Unidos, em Lisboa, reuniu mais de 16 equipas, ultrapassando os 150 atletas de Jiu–Jitsu Brasileiro de diversas nacionalidades.

Nesta prova, a equipa Delariva Viseu composta por uma delegação de 9 atletas, não deixou os seus créditos por mãos alheias ao conquistar três medalhas de ouro, seis de prata, tendo se sagrado vice-campeã do torneio.

Nas palavras de um dos responsáveis da Delavira Viseu, Fernando Gonçalves, “Não podemos deixar de estar satisfeitos com os resultados obtidos. O segundo lugar, entre as equipas presentes, aliado às medalhas conquistadas pelos nove atletas que trouxemos a esta competição, são um reflexo do trabalho de excelência que temos vindo a desenvolver”.

“A nossa grande ambição enquanto equipa é formar cada vez melhores atletas, e, partindo da região de Viseu, deixar a nossa marca no Jiu–Jitsu nacional, nesse sentido já estamos de olhos postos na próxima competição onde queremos voltar a colocar à prova nas nossas capacidades”, acrescentou o responsável.

O próximo momento da agenda de atividades da Delariva Viseu terá lugar no próximo dia 30 de maio, no âmbito da Candidatura do Município de Viseu a Cidade Europeia do Desporto 2024 numa demonstração da modalidade a realizar no Adro da Sé (Viseu), entre as 8h30 e as 10h30. Seguindo-se um regresso à competição no Portugal GRANDSLAM 2023, organizado pela Federação Portuguesa de Jiu-Jistu Brasileiro ( FPJJB ), que terá lugar a 17 de junho na cidade do Porto.

A equipa Delariva Viseu, é a referência entre as escolas de artes marciais de Viseu, no que concerne ao Jiu Jitsu Brasileiro, e está de portas abertas no Pavilhão Desportivo do Fontelo, conta com equipas de adultos e kids, num total de mais de 30 atletas de ambos os sexos, com treinos de segunda a sexta-feira.

Atletas Medalha de Ouro:

Atleta: Nuno Oliveira | Categoria: Faixa Azul Master 30 Super Pesado

Atleta: Wellington Riquieri | Categoria: Faixa Branca Adulto 18 Super Pesado

Atleta: Wellington Riquieri | Categoria: Faixa Branca Adulto 18 Absoluto

Atletas Medalha de Prata:

Atleta: Rogério Silva | Categoria: Faixa Negra Master 41 Médio Pesado

Atleta: Watson Júnior | Categoria: Faixa Roxa Adulto 18 Absoluto

Atleta: Watson Júnior | Categoria: Faixa Roxa Adulto 18 Médio Pesado

Atleta: Leandro Pires | Categoria: Faixa Azul Adulto 18 Ultra Pesado

Atleta: Saulo Oliveira | Categoria: Faixa Laranja Kids 4 Peso Médio

Atleta: Renzo Silva | Categoria: Faixa Verde Kids 6 Peso Pena