VILA NOVA DE PAIVA: Veículo elétrico

A Câmara de Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, recebeu hoje mais uma viatura elétrica, no âmbito da renovação e modernização do parque automóvel da autarquia.

“O veículo elétrico recebido foi cofinanciado pelo Fundo Ambiental, após candidatura apresentada e aprovada ao Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública, atestando a responsabilidade ambiental do município paivense”, referiu a Câmara.

De acordo com o município, “os veículos elétricos representam um menor impacto no ambiente, uma vez que são responsáveis por quase três vezes menos emissões de CO2”.