Vila do Caramulo em Tondela com nova rede de abastecimento de água em 2025

A Câmara Municipal de Tondela anunciou hoje que em 01 de janeiro de 2025 a vila do Caramulo será abastecida com o novo sistema de água que foi ampliado e remodelado num investimento superior a um milhão de euros.

“As obras de remodelação e ampliação do sistema de abastecimento de água ao domicílio do Caramulo encontram-se concluídas, devendo a nova rede entrar em funcionamento no primeiro dia do novo ano de 2025”, anunciou o Município de Tondela.

O projeto, que teve início há 10 anos, representou “um investimento do Município de Tondela superior a um milhão de euros” e contou com a comparticipação em 85% pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

A presidente do Município de Tondela disse à agência Lusa que a vila do Caramulo, que conta atualmente com 800 a 900 habitantes, tinha uma rede própria de abastecimento e saneamento, criada na década de 30 do século passado, na altura da construção do sanatório, “uma das primeiras do país”.

“Além de já estar desatualizada e com deficiências, também não acompanhou o crescimento da vila e das novas urbanizações e por isso havia uma necessidade muito grande de lançar uma nova rede de água”, justificou a autarca.

A atual, que ainda fornece os habitantes, é propriedade da Associação do Caramulo, “entidade que fazia a gestão de grande parte dos equipamentos da estância sanatorial” e, agora, a rede passa a ser gerida pela empresa Águas do Planalto, que gere a água no Município de Tondela, no distrito de Viseu.

A rede que tem servido os habitantes ao longo dos anos “era assente em furos e minas antigas de afluentes naturais típicas da serra do Caramulo”, e “apresentava deficiência no acondicionamento de água e, naturalmente, na qualidade e pressão” com que chegava às casas.

“Esta nova rede, que foi ampliada, tem de garantir a existência de água represada em quantidade suficiente para suprir as necessidades dos habitantes do Caramulo, tem de ser fiável e tem de chegar a todos os loteamentos”, disse a presidente.

Com a conclusão da empreitada “torna-se agora necessária a ligação à rede de todos os edifícios existentes ou a construir com acesso ao serviço, tal como é exigido pela lei” e, por isso, “a rede já foi entregue à Associação de Municípios do Planalto Beirão.

Agora, cabe à empresa Águas do Planalto, da associação de município, “gerir e fazer a ligação aos habitantes” e, para isso, já “lançou um edital para os proprietários fazerem a ligação e se proceder à instalação de novos contadores”.

“No início do ano, começa a fase de transição, com a mudança de rede. Mal o processo seja concluído, a rede antiga será encerrada, ficando apenas algumas unidades, nomeadamente algumas captações, mas muito poucas, só para funcionarem como redundância do próprio sistema, para garantir, numa eventualidade, o fornecimento de água”, assegurou Carla Antunes Borges.

O edital destaca que, atendendo à legislação em vigor, “todos os proprietários com imóveis a menos de 20 metros da rede de abastecimento pública devem ligar-se ao sistema, devendo abandonar as soluções privativas que utilizavam”.