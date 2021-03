Vale do Varosa | 31 de março de 2021 | Assinatura de novos Protocolos

O Diretor Regional de Cultura do Norte, António Ponte, desloca-se ao Vale do Varosa, na próxima quarta-feira, 31 março, para assinatura de três protocolos, relacionados com o decurso dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos nos Monumentos do Vale do Varosa, no que respeita a ações nos domínios da conservação e restauro, de dinamização e mediação cultural e de turismo sustentável.

Da parte da manhã, pelas 11h30, no Convento de Santo António de Ferreirim, é assinado o protocolo Sangue Novo em Veias Antigas, com os municípios de Lamego e Tarouca e a Associação Teatro Solo. Com o intuito de promover a criação artística e dar visibilidade a projetos emergentes ligados à dança, música e artes performativas, «Sangue Novo em Veias Antigas» parte do reconhecimento do enorme potencial dos monumentos que integram a rede do Vale do Varosa, como plataforma privilegiada do diálogo entre o passado, presente e futuro, através de práticas artísticas contemporâneas num território de baixa densidade populacional.

Apresentado no Mosteiro de São João de Tarouca, em setembro passado, na última edição das Jornadas Europeias do Património, Sangue Novo em Veias Antigas assenta numa rede colaborativa de escolas e associações vocacionadas para o ensino e produção artística, que conta já com uma agenda de eventos, a partir de maio, no Vale do Varosa.

Ao início da tarde, pelas 14h30, na Igreja do Mosteiro de São João de Tarouca, serão assinados mais dois protocolos: o primeiro, com a Paróquia de São João de Tarouca, a pretexto da cooperação existente para a intervenção de conservação e restauro, há muito aguardada, do magnífico órgão barroco da igreja; e o segundo, com a Associação de Desenvolvimento Local – Vale do Varosa, com a finalidade de levar por diante um projeto na área da cultura biológica e turismo sustentável, a implementar no antigo horto monástico.