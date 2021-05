O concelho de Tondela acolhe, de 03 a 06 de junho e de 10 a 13 de junho, a V Semana Gastronómica do Cabrito – Caramulo.

Este ano, devido à situação de pandemia que atravessamos, este evento teve de se reinventar, passando o cabrito da Serra do Caramulo a ser rei em 16 restaurantes do concelho, podendo ser degustado no local ou em regime de “takeaway”.

Tal como nas anteriores edições, esta iniciativa visa a promoção da gastronomia da região, preservando um dos pratos típicos, o cabrito assado no forno, em assadeira de louça preta de Molelos, acompanhado com batatinhas, arroz de miúdos e grelos.

De 03 a 06 de junho e de 10 a 13 de junho o cabrito da Serra do Caramulo é rei, acompanhado por um bom vinho da região do Dão, podendo ainda aproveitar para usufruir de toda a beleza natural e cultural da Serra do Caramulo, bem como do concelho de Tondela.