Utilizadores das Termas do Centro divulgam experiências em concurso de fotografia

Os utilizadores das Termas do Centro têm a oportunidade de partilhar e divulgar as suas experiências em territórios termais, ao participarem num concurso de fotografias que está a decorrer até sexta-feira, revelou hoje fonte da organização.

De acordo com o coordenador da rede Termas Centro, Adriano Barreto Ramos, este concurso de fotografia estimula os visitantes a fotografarem o que mais os inspira nas estâncias termais do Centro.

“Partilham as suas experiências e divulgam os territórios termais na sua perspetiva de utilizadores: o que descobriram e o que mais apreciaram”, destacou.

Intitulado “Termas Centro numa Imagem”, este concurso de fotografias visa a partilha das experiências em territórios termais nas redes sociais, ficando todas as fotografias expostas numa galeria digital criada para o efeito.

As 10 fotografias vencedoras serão premiadas com uma experiência termal na rede Termas Centro.

Em declarações à agência Lusa, Adriano Barreto Ramos sublinhou que esta iniciativa é uma forma de promover e captar novos públicos, nomeadamente o público que valoriza as experiências ao ar livre e os circuitos pedestres georreferenciados.

“Esta é a última ação do PROVERE, o culminar de todo o processo que foi este projeto âncora de animação, que tinha como objetivo mostrar a envolvente das estâncias termais, mostrar que é muito mais do que um simples tratamento termal. É toda uma forma de vida, todo um espaço a descobrir”, justificou.

A rede Termas Centro resultou do PROVERE – Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos com o mesmo nome, que foi criado com o objetivo de valorizar as estâncias termais da região Centro.

Esta valorização assentou nos projetos-âncora “Animação”, “Comunicação e Marketing”, “Inovação e Estruturas de Animação Permanente” e “Aldeias do Conhecimento”.

“O projeto Aldeias do Conhecimento também está a ser terminado e serve para preservar a memória das termas, sendo disponibilizado um microsite”, informou.

Trata-se de uma iniciativa levada a cabo em cada um dos territórios termais, sendo entrevistadas várias pessoas com o intuito de recolher e documentar as suas memórias num microsite.

Integram a rede Termas do Centro um total de 20 estâncias termais: Termas de Alcafache, Termas de Almeida – Fonte Santa, Termas de Águas – Penamacor, Termas do Bicanho, Caldas da Felgueira, Caldas da Rainha, Termas do Carvalhal, Termas da Curia, Termas do Cró, Termas da Ladeira de Envendos, Termas de Longroiva, Termas de Luso, Termas de Manteigas, Termas de Monfortinho, Termas da Piedade, Termas de Sangemil, Termas de São Pedro do Sul, Termas de Unhais da Serra, Termas de Vale da Mó e Termas do Vimeiro.