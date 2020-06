TRC acolhe conferência dedicada ao turismo no Douro

Devido às condições climatéricas previstas para hoje, dia 2, a conferência” dirigida a todos os profissionais do setor não decorrerá no Pátio do Museu de Lamego, conforme inicialmente previsto, sendo transferida para o Teatro Ribeiro Conceição. Esta iniciativa será ainda transmitida em “streaming” no YouTube, a partir das 18 horas, com o objetivo de chegar a um maior número de participantes, através do link https://www.youtube.com/ watch?v=mJQuJJ1wSuY O painel de oradores convidados será constituído por Luís Pedro Martins (Presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal), Didiana Fernandes (Vice-Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego) e João Ferreira (médico de saúde pública e delegado de saúde). O debate será moderado por António Alves da Silva, Vice-Presidente da Câmara Municipal e Vereador do Pelouro das Atividades Económicas e Turismo. A abertura do encontro contará ainda com a intervenção do Presidente Ângelo Moura.A conferência” pretende acompanhar o relançamento da atividade turística na região do Douro, no contexto da atual pandemia, e potenciar este território como um destino seguro. Com o objetivo de definir uma estratégia concertada para valorizar a experiência dos visitantes, serão auscultados, presencialmente, diversos operadores, gestores de monumentos e sítios, hoteleiros, restauradores e promotores de atividades turísticas.