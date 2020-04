Tondela passa a ter área destinada à avaliação de doentes suspeitos

O concelho de Tondela tem a funcionar, a partir de hoje, uma área destinada à avaliação de doentes com suspeita da covid-19, que servirá também os concelhos vizinhos de Carregal do Sal e Santa Comba Dão.

Esta área está a funcionar no pavilhão E da escola secundária que, segundo o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, foi alvo de “obras pontuais, executadas com a maior urgência”, para que “pudesse responder aos parâmetros exigidos” de segurança dos utentes e dos profissionais de saúde.

“Da nossa parte, foi tudo acautelado com a celeridade que esta situação de emergência exigiu. Esta valência, que irá dar resposta aos nossos munícipes, servirá ainda dois concelhos vizinhos”, sublinha.

Estas instalações só acolherão utentes depois de estes telefonarem para as suas unidades de saúde ou para a linha Saúde 24.

Segundo a autarquia, “este pavilhão virá a sofrer outras obras de requalificação, quando avançar a segunda fase da intervenção prevista nesta escola”.

“Se, entretanto, o espaço voltar a ser usado este ano letivo, depois da instalação temporária desta valência, será devidamente higienizado, de acordo com todas as indicações da autoridade de saúde”, garante.

A autarquia justifica a escolha do pavilhão com o facto de se encontrar próximo das unidades de saúde existentes e “porque outros edifícios têm outras missões previstas”.

“O pavilhão desportivo municipal, no âmbito do Plano Municipal de Emergência, poderá ser a base de um hospital de campanha ou de quartel de unidade de socorro, enquanto o pavilhão do CDT (Clube Desportivo de Tondela) está a funcionar como base logística de equipamentos de proteção individual”, explica.