Tondela – Localizado homem desaparecido

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto de Carregal do Sal, dia 31 de março, localizou um homem de 22 anos, que se encontrava desaparecido, em Tondela.

Residente em Évora, o homem, doente esquizofrénico, saiu de casa no dia 27 de março, depois de uma discussão familiar, e não regressou. Foi localizado quatro dias depois a deambular numa rua em Tondela, com o seu cão, não demonstrando sinais de fragilidade física.

Em coordenação com o serviço de saúde o homem foi transportado para o Hospital de Évora para avaliação psiquiátrica, ficando assegurada a guarda do animal de estimação que o acompanhava, no canil de Tondela.