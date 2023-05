Tondela empata a uma bola na receção ao Feirense

Zé Vítor e Rafael Barbosa concederam um ponto ao Feirense e Tondela, respetivamente, em jogo da 31.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol que terminou com um empate de uma bola.

A primeira parte revelou pouca emoção, com ambas as equipas a não conseguirem provocar grandes oportunidades de golo, com exceção para um remate forte de Bruno Cuba que fez ‘tremer’ a barra (32 minutos).

A primeira oportunidade pertenceu ao Tondela, com Rafael Barbosa na marcação dos cantos (11 e 12 minutos), mas, primeiro, ninguém recebeu a bola para a desviar e, depois, foi Naoufel Khacef que fez um remate forte rasteiro, mas a defesa barrou.

A formação de Rui Ferreira tentou a sorte depois, também na sequência de cantos marcados por Tiago Dias (13 e 14) e com André Rodrigues a rematar para as mãos de Babacar Niasse e, depois, foi Oche quem repetiu o feito.

Ainda na primeira parte, a formação de Tozé Marreco voltou a tentar inaugurar o marcador, desta vez com Rogério (19) a socar a bola para longe e depois é Pedro Augusto (27) a rematar ao lado do poste esquerdo.

A emoção chegou na segunda parte, com o Feirense a entrar a marcar, por Zé Vítor (48), com um remate cruzado, mas o Tondela reagiu de imediato com Rafael Barbosa (50) a repor a igualdade.

O Feirense tentou reagir, com Oche (59) a fazer um remate, à entrada da grande área, mas que Babacar Niasse defendeu com os pés.

A equipa da casa começou a pressionar mais, Ricardo Alves (63) voltou a causar tensão junto à baliza de Rogério, num remate que passou junto à barra e, depois é Tomislav Strkalj (72) quem remata para os pés do guarda-redes do Feirense.

Até ao final do jogo as duas formações tentaram aumentar a diferença no marcador, com destaque, pelo perigo, para o remate de Rafael Barbosa (82), por cima da barra, e o de André Rodrigues (88), defendido por Babacar Niasse.

Com este empate, o Tondela soma 40 pontos e sobe ao nono lugar da tabela classificativa da II Liga portuguesa de futebol, enquanto o Feirense soma 43 e mantém a sexta posição.

Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela – Feirense: 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Zé Vítor, 48 minutos.

1-1, Rafael Barbosa, 50.

Equipas:

– Tondela: Babacar Niasse, Jota, Manu Hernando (Marcelo Alves, 68), Ricardo Alves, Tiago Almeida, Bebeto, Pedro Augusto, Naoufel Khacef, Rafael Barbosa (Rúben Fonseca, 88), Telmo Arcanjo (Rodrigo Fajardo, 88) e Bruno Cuba (Tomislav Strkalj, 68).

(Suplentes: Philip Tear, Marcelo Alves, Rafael Alcobia, Dário Miranda, Rúben Fonseca, Betel Munhungo, Rodrigo Fajardo, Simão Duarte e Tomislav Strkalj).

Treinador: Tozé Marreco.

– Feirense: Rogério, João Pinto (Simão Júnior, 76), Tony, Cláudio Silva (Teles, 60), João Oliveira (Brás, 76), Oche (Lucas Santos, 60), Washington, Tiago Dias, João Paulo, Zé Vítor (João Paredes, 82) e André Rodrigues.

(Suplentes: Arthur Augusto, Teles, Simão Júnior, João Paredes, Lucas Santos, Karamoko, Brás e Ronaldo)

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF da Madeira).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bebeto (32), Cláudio Silva (34), Tony (51), Tiago Dias (90) e Rodrigo Fajardo (90+1).

Assistência: 1.007 espetadores.