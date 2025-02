TONDELA: Aprovado plano de trabalhos contra incêndios

A Comissão Municipal de Tondela da Defesa da Floresta aprovou o plano de trabalhos a realizar este ano, que prevê a limpeza de 240 hectares de floresta e mato junto às estradas municipais e à Zona Industrial do Lajedo.

A Câmara de Tondela, no distrito de Viseu, pretende também “continuar a plantar espécies autóctones junto aos parques empresariais do concelho, ajudando, desta forma, na prevenção de incêndios e na manutenção da limpeza dos terrenos, criando barreiras naturais que ajudam a proteger a biodiversidade e a reduzir riscos ambientais”.

A autarquia pediu ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) o arranjo de caminhos florestais no Perímetro Florestal do Caramulo e os serviços camarários desenvolverão um plano de beneficiação da rede viária florestal sob alçada do município, em função do perigo de incêndio, entre outras medidas previstas.