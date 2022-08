Tiago Almeida renova com o Tondela até 2024

O lateral direito português Tiago Almeida, de 20 anos, renovou contrato com o Tondela até junho de 2024, anunciou hoje a SAD do clube da II Liga de futebol.

“O lateral direito de 20 anos, que entrou na quarta temporada como jogador do plantel principal, prolongou a ligação ao nosso clube depois de ter rubricado, em 2020, o seu primeiro contrato profissional”, escreve a SAD na sua página oficial da internet.

Segundo o comunicado de imprensa, “numa ascensão feita a pulso, Tiago Almeida soma já mais de meia centena de jogos pelos ‘auriverdes’, tendo-se tornado internacional sub-21 por Portugal na temporada transata”.

“Este é um passo que foi dado com naturalidade. A ligação entre mim e o clube tem vindo a crescer e a renovação só vem reforçar isso mesmo”, sublinha Tiago Almeida na hora de renovar o contrato até junho de 2024.

Em declarações aos órgãos de comunicação do clube, Tiago Almeida destaca ainda que esta, apesar de ter “apenas 20 anos, é já a quarta época na equipa principal” e isso, assume, faz com que se sinta “um elemento importante no seio do grupo”.

“Não será a renovação que me vai acrescentar mais responsabilidade. O compromisso com o CD Tondela é e continuará a ser total”, conclui o lateral direito que continua no Tondela que, está impedido de inscrever novos atletas, devido ao chamado ‘caso Khacef’.

Neste sentido, o Tondela é constituído por jogadores que transitaram da última época e jovens da formação que assinaram o seu primeiro contrato profissional como é o caso Dário Miranda, Rodrigo Fajardo, Betel Muhungo, Cuba e Rafael Alcobia.

Da época passada estão os guarda-redes Babacar Niasse, Philip Tear e Joel Sousa e os defesas Tiago Almeida, Bebeto, Naoufel Khacef, Jota, Ricardo Alves, Marcelo Alves e Manu Hernando.

A equipa conta ainda no meio-campo com Pedro Augusto, Telmo Arcanjo, Iker Undabarrena e Rafael Barbosa e com os avançados Daniel dos Anjos, Ruben Fonseca e Tomislav Strkalj.