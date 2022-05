Termas de São Pedro do Sul apostam numa nova geração de termalistas

As Termas de São Pedro do Sul estão apostadas em conquistar uma nova geração de termalistas digitais, famílias e turistas que procuram experiências de bem-estar, no âmbito de uma nova imagem de marca hoje apresentada.

“É um novo posicionamento da marca, que se associa também a um destino cada vez mais jovem, mais eclético, mais moderno”, que inclui não só o termalismo de saúde, mas também o termalismo de bem-estar, disse à agência Lusa o presidente da Termalistur, Víctor Leal.

Segundo o responsável, tudo isto será feito sem esquecer que as Termas de São Pedro do Sul, das mais antigas do país, têm “toda uma tradição e toda uma história”, mas percebendo que “está no momento de evolução e adaptação às novas circunstâncias”.

A nova imagem tem por base as propostas de valor destas termas, posicionando-se como “um refúgio terapêutico e natural para todos os que procuram desligar da rotina, estar em melhor forma física e mental, aliando uma experiência de relaxamento e bem-estar aos benefícios terapêuticos das águas termais”.

Víctor Leal contou que cada vez mais se sente a procura por destinos que promovam o relaxamento e bem-estar.

“Após a pandemia, os fluxos turísticos alteraram-se muito e assistimos a cada vez mais casais jovens, casais com filhos pequenos, a virem para o interior à procura de descanso, natureza e de menos stress. E as termas estão muito associadas a esses valores, a esse posicionamento”, afirmou.

Segundo o administrador, as Termas de São Pedro do Sul estão já a “colher um bocadinho o fruto dessa transformação na sociedade”.

“As termas estão disponíveis para acolher esses turistas para uma experiência termal que procura novas sensações de relaxamento, de equilíbrio com o corpo e a mente. É nessa vertente que estamos a sentir novas procuras. Além de ser mais público, também é um público mais exigente que procura novas ofertas”, contou.

Víctor Leal disse que “o mercado de bem-estar está a recuperar muito mais rapidamente, quer a nível de frequência, quer a nível de faturação”, registando já “valores superiores à antes da pandemia”.

“Neste momento, os valores já são superiores a 2019 e consideramos que será um ano em que irá fortemente crescer esta área do bem-estar”, sublinhou.

Também a marca de dermocosméticos AQVA, constituída por produtos com elevada percentagem de água termal na sua composição, passou por uma mudança de identidade visual, com o objetivo de ser “mais jovem e atrativa, em consonância com a nova imagem das termas”.

As Termas de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, são consideradas a principal estância termal de Portugal e uma das maiores da Península Ibérica.

Estão abertas durante todo o ano e dispõem de dois balneários termais que dão resposta às valências de termalismo terapêutico, fisioterapia e bem-estar termal.