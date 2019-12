TEATRO DO MONTEMURO APRESENTA “A VELHA CASA DE MADEIRA” EM MANGUALDE

No dia 17 de dezembro, pelas 14h00, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde serve de palco para a peça de teatro “A Velha Casa de Madeira”. A peça é dirigida aos munícipes com 65 ou mais anos, a iniciativa é gratuita mas de inscrição obrigatória para o e-mail margarida.chaves@cmmangualde.pt até ao dia 10 de dezembro. A encenação e texto é da autoria de José Caldas. Uma peça que nos faz viajar no tempo e promete captar a atenção de todos aqueles que pretendam abraçar esta história. Trata-se de um espetáculo transformador, que nos leva à reflexão e, quem sabe, à mudança. A ação insere-se na programação de Natal do Município “Natal em Mangualde 2019”.

SINOPSE

Certo dia, aparecendo do nada um velho vem-nos falar a relembrar a sua infância e do seu grande desejo: encontrar a “máquina do tempo”. Desfaz-se da sua pele poeirenta e revive a primavera da sua vida quando encontrou, escondida na sua casota, uma velha rabugenta.

A velha fica surpreendida com tal acontecimento pois chegava-lhe a vida tranquila com os animais que a cercavam. Ignora a criança pois a curiosidade do menino invade sua vida quotidiana tranquila e isolada entregue ao fazer e refazer os fios no seu fuso. A criança começa também a resmungar “nhem-nhem-nhem”… e cada dia que volta a velhinha atira-lhe algo para afastá-lo – um nabo, uma maçã, um rolo de fios – está feita a ligação. O rapaz e um amigo seguem o fio do caminho que lhes abre, enfim, a porta da velha casa de madeira…. começa uma longa conversa com a velhinha. Aos poucos ela começa a contar o seu passado, e cada história é uma viagem na máquina do tempo.

Todos os dias pela manhã lá estavam as crianças e todos os dias pela manhã a velha rabugenta lá esperava por elas. Seria capaz a velhinha resmungona de começar a conviver com o ser humano? Estaria ela também a relembrar a sua infância?

Um dia as crianças chegam e encontram apenas a melodia dos animais… Que teria acontecido?