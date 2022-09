TÁBUA: Gabinete de Inovação Regional começa a funcionar em outubro

O Gabinete de Inovação Regional (GIR), em Tábua, vai estar ao serviço da comunidade a partir de outubro, nas instalações do Espaço Criativo Cultiva – Criatividade, União, Laboratório, Tábua, Ideias, Valor e Artes, informou a Câmara Municipal de Tábua.

Este gabinete pretende ser “motor do desenvolvimento regional, numa ação de proximidade com os territórios, ouvindo as pessoas, as empresas, as entidades públicas e construir diagnósticos que permitam responder com inovação, aos problemas do tecido empresarial e social local, sendo uma importante ferramenta colocada ao serviço da região”, referiu a câmara daquela vila no interior do distrito de Coimbra.

Trata-se de um projeto do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), em parceria com o Município de Tábua, em conjunto com outros atores locais, como, por exemplo, a Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV).