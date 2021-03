SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM MANGUALDE

Planalto Beirão oferece miniecopontos ao Município

Com o objetivo de incentivar para a sustentabilidade do planeta, a Câmara Municipal de Mangualde, em colaboração com o Planalto Beirão, irá distribuir miniecopontos pelo município. O Município de Mangualde integra a Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB), com mais 19 municípios da região e, nesse sentido, promove o Plano de Sensibilização e Educação Ambiental (PSEA) ao abrigo do projeto Ideia com Futuro — Reciclar no Planalto Beirão.

O principal objetivo do Plano de Sensibilização e Educação Ambiental é incentivar à separação dos resíduos valorizáveis de papel/cartão, plástico/metal e vidro, garantindo que possam depois ser reciclados e transformados em matéria-prima para novos produtos e, dessa forma, evitando que sejam depositados em aterro.

O arranque da entrega dos miniecopontos contou com a presença de um represente do Planalto Beirão, José Portela, do presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira, e do Vereador da Câmara Municipal, João Lopes. Devido à pandemia da COVID-19, os agentes do Planalto Beirão irão deixar os seus miniecopontos na caixa de correio, de forma a garantir a segurança de todos.

No ano de 2020, apesar de ser um ano marcado pela pandemia de COVID-19, registou-se um aumento de resíduos recicláveis. Demonstrando que a separação dos resíduos continua a ser uma das preocupações dos cidadãos.