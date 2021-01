SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS | ESCOLA DE ACOLHIMENTO: SEDE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DE FRADES | CONFINAMENTO COVID-19

O Município de Oliveira de Frades informa que, no âmbito das medidas mais restritivas

anunciadas pelo Governo e do Decreto-Lei n.º 3-C/2021 de 22 de janeiro,

nomeadamente a suspensão das atividades letivas, foi designada como escola de

acolhimento a sede do Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades.

Este estabelecimento de ensino irá acolher filhos ou outros dependentes (3 aos 12 anos)

a cargo dos profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro,

incluindo os Bombeiros Voluntários e Forças Armadas, os trabalhadores dos serviços

públicos essenciais, de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem como

outros serviços essenciais, cuja mobilização para o serviço ou prontidão obste a que

prestem assistência aos mesmos.

Os interessados deverão entrar em contacto com a sede do Agrupamento de Escolas de

Oliveira de Frades (telef: 232 760 360).