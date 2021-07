Sementeira em Viseu mantém exposição coletiva e adia espetáculos

A organização da Sementeira, em Viseu, anunciou que mantém a exposição coletiva que foi ontem inaugurada e “decidiu adiar toda a programação cultural” em espaços públicos, tendo em conta o evoluir da pandemia de covid-19 na região.

“Foi uma decisão difícil que não foi tomada de ânimo leve. Decidimos assim manter a exposição, que nos permite um melhor controlo das entradas e saídas e a disponibilização generalizada de desinfeção individual”, justifica a organização.

Num comunicado de imprensa, a estrutura da Sementeira informa ainda que “todas as pessoas da organização farão teste de despiste para garantir que, também elas, não serão fonte de propagação do vírus que provoca a covid-19”.

“Continuamos a achar que a cultura não se confina e que, onde houver meios para manter as condições de cumprimento das regras de distanciamento, os eventos culturais devem continuar!”, defende.

A organização considera que “há medidas que podiam e deviam estar a ser tomadas pelo município, como é o caso da generalização de testes rápidos gratuitos em vários pontos da cidade, como já acontece noutras localidades”.

“Há várias maneiras de manter a situação pandémica controlada, que passam pela rápida identificação de focos de infeção, cortando circuitos de propagação evitáveis. Com uma política ativa de identificação de casos positivos podemos trabalhar para que a cultura, como muitas outras atividades da cidadania e económicas, possam continuar em segurança”, acrescenta.

Neste sentido, a organização “convida a população a visitar a exposição que conta com 22 artistas das mais variadas expressões e estéticas artísticas que vai decorrer de 2 a 11 de julho, no primeiro andar, da porta número seis, da Rua das Ameias”.

A exposição, que é inaugurada hoje às 18:00, estará aberta ao público das 17:00 às 24:00, de segunda a sexta-feira e, ao fim de semana, é visitável entre as 15:00 e as 24:00. As restantes atividades que incluem dança, teatro, música e conversas serão “anunciadas as datas oportunamente”, refere a organização no comunicado de imprensa.

Esta quarta-feira, após a reunião da Comissão Municipal da Proteção Civil, a presidente da Câmara Municipal de Viseu, decidiu implementar “algumas medidas pró-ativas de prevenção à propagação do vírus” SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, tendo em conta a “evolução exponencial nas últimas semanas.

Entre as medidas anunciadas, está o “reforço das ações de fiscalização e policiamento de zonas e atividades consideradas especialmente críticas” e o adiamento dos eventos organizados pela autarquia, como a programação no “âmbito do verão na Cidade-Jardim”.

A