Semana em Lamego apela a “Ler sempre. Ler em qualquer lugar.”

“Ler sempre. Ler em qualquer lugar.” é o lema escolhido para a edição deste ano da “Semana da Leitura”, a grande festa à volta dos livros que decorre na cidade de Lamego, que visa estimular os hábitos de leitura junto dos jovens.

O evento percorre as bibliotecas do concelho, de 19 a 23 de abril, com o objetivo de promover “a criatividade e a originalidade na exploração da palavra como testemunho da diversidade cultural, social, histórica e estética”. A maioria das atividades decorrerá em formato online, no contexto da atual pandemia.

Promovida pela Rede de Bibliotecas de Lamego, com o apoio da Câmara Municipal, a “Semana da Leitura” desafia as escolas e as bibliotecas a fomentar o gosto pela leitura. No conjunto de iniciativas a desenvolver, será promovido o trabalho colaborativo numa transversalidade curricular, articulando saberes, experiências e cidadania e, sobretudo, estimulando a imaginação e a criatividade. As bibliotecas e os espaços públicos vão transformar-se “em espaços de verdadeira festa, redescobrindo a leitura por prazer e para aprender, com atividades dedicadas a escritores, contadores de histórias, alunos, professores, pais e encarregados de educação, workshops criativos, dramatizações, conferências, música… trazendo a Lamego grandes momentos culturais”.

PROGRAMA

19 a 23 de abril

Ler sempre. Ler em qualquer lugar.

19 ABRIL | SEGUNDA-FEIRA

| Almoçar com… Luís Sepúlveda (Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego)

| PADLET – O livro da minha vida (Participar AQUI)

11h00 | À conversa com… Bernardo Pires de Lima (videoconferência link: meet.google.com/kxq-uprq-sqy)

14h00 | Encontro com o escritor António Martins (Escola Básica nº 1 de Lamego)

14h00 | Clube de leituras divertidas (Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego)

21h00 | À conversa com… Richard Zimler (videoconferência link: meet.google.com/kxq-uprq-sqy)

20 ABRIL | TERÇA-FEIRA

| Leituras Partilhadas (Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego)

| Sonetos de sala em sala (Agrupamento de Escolas da Sé – Lamego)

| Teatro online “Os músicos da aldeia” (Youtube do Teatro Ribeiro Conceição)

14h00| Encontro com o escritor António Martins (Escola Básica de Penude)

17h05| Mulheres e representações da mulher na Literatura Contemporânea

Prof.ª Dr.ª Adriana Bebiano – Faculdade de Letras da U. de Coimbra

videoconferência link: meet.google.com/kxq-uprq-sqy

18h30| Webinar – Conversas (Im)prováveis no Museu de Lamego

Maria do Rosário Pedreira, Tiago Salazar e Alexandre Hoffmann Castela

Via zoom e Facebook do Museu de Lamego

21 ABRIL | QUARTA-FEIRA

| Tributo a Fausto Guedes Teixeira (Youtube do Teatro Ribeiro Conceição)

| Partilhas de Leituras (Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego)

| Sonetos de sala em sala (Agrupamento de Escolas da Sé – Lamego)

22 ABRIL | QUINTA-FEIRA

| Leituras Partilhadas (Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego)

| Sonetos de sala em sala (Agrupamento de Escolas da Sé – Lamego)

14h00| Clube de Teatro – Auto da Barca do Inferno (Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego)

14h00| Encontro com o escritor António Martins (Escopal – Escola Profissional de Lamego)

21h00| Prof. Dr. Ludwig Kripphal – O intelecto pode ter dono?

Dep. de Informática da FCT- U. Nova de Lisboa videoconferência link: meet.google.com/kxq-uprq-sqy)

23 ABRIL | SEXTA-FEIRA

11h00 | Prof. Dr. António Feijó – Poeta – O cânone. Pró-reitor da Universidade de Lisboa

Videoconferência link: meet.google.com/kxq-uprq-sqy

13h45 | Conversa sobre livros: a leitura como jogo e exercício de hospitalidade

Prof. Dr. João Maria André – Faculdade de Letras da U. de Coimbra.

Conferência (Escola da Sé – Auditório)

14h00| Encontro com o escritor António Martins (Escola Básica de Cambres)

15h00| Conversa a 2 com Afonso Cruz. Moderação Tito Couto – (Biblioteca Pública Municipal de Lamego)

Online: youtube e Facebook do Município de Lamego

18h00| Recriação Histórica – Vida e obra de Fausto Guedes Teixeira

Filandorra – Teatro do Nordeste (Museu de Lamego – entrada grátis e limitada até lotação da sala)

21h00 |Descobrir Lamego com Fausto Guedes Teixeira

Fadista Teresa Tapadas e o Tenor Carlos Guilherme

(Teatro Ribeiro Conceição – Entrada livre limitada até lotação da sala)