Seia vai plantar 5 mil medronheiros na Mata do Desterro

Ação de reflorestação decorre em área protegida, afetada pelos incêndios de 15 outubro de 2017, abrangendo cerca de 5ha.

O Município de Seia vai realizar no próximo dia 16 de fevereiro mais uma plantação na Mata do Desterro, uma ação integrada no projeto de recuperação florestal da área ardida.

A ação traduzir-se-á na plantação de cinco mil medronheiros, espécies adquiridas pela EDP Distribuição – Energia, S.A, no âmbito do Concurso “Preservar a Natureza”, incidindo numa área particularmente afetada pelos incêndios.

A Mata do Desterro é propriedade da EDP, gerida pela Câmara Municipal de Seia desde 2007, através do regime de comodato, tendo em vista o aproveitamento dos recursos existentes no local para o desenvolvimento de atividades de investigação, educação ambiental, turismo e lazer. Trata-se de uma área com cerca de 136 hectares, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, ocupada essencialmente com pinheiros bravos.

À semelhança de outras iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas neste âmbito, a reflorestação está aberta à participação de todos os que pretendam colaborar, numa ação de voluntariado.

A organização aconselha o uso de botas, agasalho, impermeável, luvas de trabalho, bem como um pequeno lanche, água. A participação na reflorestação inclui seguro, alguns brindes (oferta da EDP), sendo o transporte da responsabilidade dos participantes. O ponto de encontro será às 09h30 junto ao Coreto, na Senhora do Desterro.