Seia com equipamentos culturais e desportivos, cemitérios e parques temporariamente encerrados ao público

Tendo por base o decreto que regulamenta a modificação e a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, em todo o território nacional continental, no período entre as 00h00 do dia 15 de janeiro de 2021 e as 23h59 do dia 30 de janeiro, a Câmara Municipal de Seia determinou no final do dia de ontem (14 de janeiro) a suspensão do acesso público aos equipamentos culturais e desportivos sob sua gestão, cemitérios municipais, parques infantis e similares, mantendo também sem atividade a feira semanal.

O encerramento preventivo temporário dos equipamentos culturais e desportivos sob gestão do Município de Seia abrange os Complexos Desportivos Municipais nº1 (Seia), nº 2 (Piscina e Pavilhão) e da Quinta da Nogueira (Estádio, Campo de Ténis e Pista de Atletismo), Pavilhão Gimnodesportivo Municipal Padre Martinho (São Romão), Casa Municipal da Cultura, Museus Natural da Electricidade e do Brinquedo, Centro de Interpretação da Serra da Estrela, Posto de Turismo, Ludoteca Municipal, Arquivo Municipal, Biblioteca Municipal.

Fora da restrição estabelecida ficam os serviços públicos prestados nos edifícios dos Paços do Concelho e do Elo Comum (Ação Social) e do Canil Municipal, que se manterão com atendimento presencial por marcação prévia, dentro dos seguintes horários: Paços do Concelho, das 08h30 às 13h e das 14h às 18h30; Elo Comum, das 09h às 13h30 e das 14h às 17h.

Durante o período estabelecido a autarquia apela, no entanto, ao uso dos canais não presenciais, sejam eles digitais (e-mail: cm-seia@cm-seia.pt) ou telefónicos (238 310 230), solicitando à população para se dirigir aos Paços de Concelho apenas em casos de extrema necessidade.

Por sua vez, o Mercado Municipal reabrirá, exclusivamente para escoamento de produtos alimentares, mantendo-se também o normal funcionamento dos transportes urbanos – Vaievem.