SECRETÁRIA DE ESTADO DA AÇÃO SOCIAL RITA MENDES REÚNE NA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS PARA DISCUTIR SITUAÇÃO SOCIAL NO CONCELHO E PROJETOS APRESENTADOS POR DIVERSAS IPSS’S

A pedido do Presidente da Câmara Municipal de Nelas, realizou-se hoje na Câmara Municipal uma reunião com a Senhora Secretária de Estado da Ação Social do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança social, Rita Mendes, tendo em vista debater a situação social do Município de Nelas e dos diversos projetos em curso por diversas entidades, como é o caso da iniciativa CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social, de que é entidade coordenadora o Centro Paroquial de Nelas, e discutir ainda a ambição e os projetos existentes em diversas instituições, em particular IPSS’s, muitas das quais apresentaram candidaturas para financiamento de ofertas sociais de Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário no recente Aviso “PARES3.0“, que se encontra neste momento em fase de avaliação.

Foi uma reunião frutuosa, inteirando-se os presentes, incluindo o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e a Responsável pelos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Nelas, dos apoios existentes em termos financeiros, presentes e futuros, para projetos na área social, de que é exemplo o referido “PARES 3.0“, mas também o apoio previsto de mais de 500 milhões de euros no PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), bem como a possibilidade de alargamento de apoio a protocolos cujas instalações já comportem a possibilidade de ter, com qualidade, mais utentes.

Da visita constaram ainda outras iniciativas, como o içar da bandeira atribuída ao Município de Nelas como uma das 81 “Autarquia + Familiarmente Responsável“, um encontro com a equipa do CLDS na sua sede na Av. João XXIII, e com os responsáveis do Centro Paroquial de Nelas, e ainda uma reunião de trabalho em Canas de Senhorim, com responsáveis do Centro Social e Paroquial daquela vila, para apresentação por aquela instituição dos seus diversos projetos futuros, assuntos de que daremos nota em outras informações a publicar no dia de amanhã.