SECRETÁRIA DE ESTADO ASSINA PROTOCOLOS REGIONAIS PARA A IGUALDADE EM CASTRO DAIRE

O Auditório do Centro Municipal de Cultura de Castro Daire foi na passada sexta-feira, 14

de maio, palco da cerimónia de assinatura do Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não

Discriminação.

Tendo em vista a prossecução do programa “Portugal + Igual” (ENIND), a CIM Viseu Dão Lafões

promoveu a assinatura dos protocolos de cooperação dos seus municípios associados e a Comissão

para a Cidadania e a Igualdade de Género.

Na presença da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, da

Presidente da Comissão De Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro),

Isabel Damasceno e, ainda, dos Presidentes dos Municípios consubstanciou-se um compromisso

político com a promoção a promoção e defesa da igualdade plena, mas também, minimizar as

barreiras nas condições de acesso às mais diversas valências, promovendo a qualidade de vida de

mulheres e de homens, a nível local, contribuindo para aumentar a coesão social.

As autarquias podem e devem ser um verdadeiro motor da mudança, mudança esta que

permita eliminar a persistência e reprodução das desigualdades e tornar a sociedade, mais justa,

mais inclusiva e mais participativa.