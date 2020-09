SATÃO – PRORROGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ALERTA

Considerando a evolução do quadro epidémico da COVID-19 (coronavírus) no país, e em particular no concelho de Sátão;

Considerando a declaração da situação de Situação de Alerta de âmbito municipal, por despacho do Sr. Presidente a 03 abril de 2020, pelo período em que se verificasse a manutenção do fistado de Emergência em Portugal e prorrogado pelo despacho de 08 de maio de 2020, pelo período em que se verificasse a Situação de Calamidade no País e também pelo despacho de 30 de junho de 2020, pelo período em que se verificasse a Situação de Alerta;

Considerando que na Resolução de Conselho de Ministros n’ 70-A/2020 foi declarada, na sequência da situação epidemiológica da COVID-19, até às 23:59h do dia 30 de setembro de 2020, a Situação de Contingência em todo o território nacional continental;

Determino:

Prorrogar o Estado de Alerta de ámbito Municipal, em todo o território municipal, pelo período de Situação de Contingência no território nacional;

Ativar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Sátão, em cumprimento ao n°4 do artigo 21º da Lei 27/2006, de 3 de julho, na sua atual redação, no período de Situação de Contingência;

Manter em funcionamento da Subcomissão de Proteção Civil para a COVID -19, no âmbito da Comissão Municipal de Proteção Civil, enquanto estrutura responsável pela recolha e tratamento da informação relativa ao surto epidémico em curso, garantindo uma permanente monitorização da situação;

Ao abrigo do disposto do n°3 do artigo 10°, da Resolução de Conselho de Ministros nO70-A/2020 a abertura dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços, existentes no Município de Sátão, a partir das 09h00, com a exceção dos Posto de abastecimento de combustível, podendo realizar a abertura a partir das 07h00. Devem, todos os estabelecimentos respeitar as normas, orientações e recomendações emanadas pelo Governo, Direção Geral de Saúde DGS, e/ou por outras entidades competentes para o efeito.

No âmbito da prorrogação da Situação de Alerta de âmbito municipal, determino as medidas:

Manutenção do Posto de Comando Operacional Municipal, em funcionamento permanente no edifício da Câmara Municipal sob coordenação do Presidente da Câmara Municipal de Sátão e todos os membros da Subcomissão Municipal de Protecção Civil, representada pelo Coordenador Municipal de Protecção Civil, Autoridade de Saúde, Centro de Saúde de Sátão, Instituto da Segurança Social, Bombeiros de Sátão, GNR e Juntas de Freguesia. Dado o início do ano letivo 2020/2021, foi convidada a Diretora do Agrupamento de Escolas de Sátão. Caberá a esta estrutura a definição de medidas urgentes relativas à fase de emergência, durante o período definido de Situação de Alerta à população afetada e minimização ou contenção da propagação da epidemia;

O prolongamento das medidas determinadas no Despacho de 03 de abril de 2020, 08 de maio de 2020, 30 de junho de 2020 e, igualmente, a adoção de medidas preventivas no sentido de proteger os colaboradores municipais e a população em geral, designadamente:

Manutenção do condicionamento na utilização e permanência dos cemitérios, designadamente: A permanência dos utentes deverá resumir-se ao tempo estritamente necessário, num máximo de 30 minutos; Uso obrigatório de máscaras e o distanciamento mínimo de 2 metros entre pessoas; É fixado o limite presenças em 15 utentes por secção em simultâneo; Proibição de partilha de material de limpeza;



o A realização de inumacões apenas deve comparecer familiares e utentes em

numero máximo de 10 por secção (cemitério velho e cemitério novo), garantindo

a regra de distanciamento social e o use obrigatório de mascaras;

■ Manter a proibição da realização de queimas e queimadas, bem como, o lançamento

de baões com mecha acesa e de qualquer tipo de foguetes ou fogo-de-artificio ou

artefactos pirotécnicos, durante o período critico de incêndios rurais, independente

do nível de alerta e fora do período critico caso se verifique um índice de incêndio

muito elevado ou máximo.

Reforço que, durante o período de vigência da situação de contingencial, os acidados as demais entidades tem, nos termos dos n’s 1 a 3 do artigo 6.° da Lei n.° 27/2006, de 3 de Julho, na sua redactor atual, o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instrutores das autoridades de saúde, dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança interna e pela protecção civil e na pronta satisfação de solicitacões que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas que justificam a presente declaração de contingência.

A emissão de aviso a população pela Comissão Municipal de Protecção Civil sob as orientações da Autoridade de Saúde de toda a informação relevante em matéria de Sa~ucle Publica, incluindo o presente despacho.

Paços do Município de Sãtao, 15 de Setembro de 2020

0 Presidente da Camara Municipal de Satao

(Paulo Manuel Lopes dos Santos)