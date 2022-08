SÁTÃO: Câmara alarga transporte gratuito aos alunos do secundário

A Câmara Municipal de Sátão anunciou hoje que tem “novos apoios” na área da Educação, acrescentando assim aos já existentes algumas medidas de “incentivo e apoio às necessidades” dos estudantes.

Segundo um comunicado de imprensa, “o município comparticipará a totalidade dos transportes dos alunos do ensino secundário, já que nos restantes ciclos já eram gratuitos, e os cadernos de fichas dos alunos do 1.º Ciclo”.

“Continuará com a oferta de fruta escolar para 1.º ciclo e pré-escolar, sendo este último comparticipado a 100% pelo Município do Sátão e vai atribuir um subsídio para material escolar aos alunos do 1.º ciclo”, refere o documento.

A autarquia assume ainda que “comparticipará as visitas de estudo de todos os alunos”, assim como assegurará a “comparticipação de 50% do valor da mensalidade das creches para agregados com residência no concelho de Sátão”, distrito de Viseu.

“O Município de Sátão tem vindo a apoiar as famílias no setor da Educação ao longo dos anos e no arranque do ano letivo 2022/2023 são várias as medidas de apoio que pretendem ir ao encontro das necessidades dos estudantes e das suas famílias”, conclui.