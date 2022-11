SÃO JOÃO DA PESQUEIRA: Município e GNR sensibilizam para prevenção de roubos e burlas

O município de São João da Pesqueira e a GNR vão realizar várias ações de sensibilização e prevenção de roubos e burlas junto da população do concelho, dando especial atenção à mais idosa.

“O objetivo é sensibilizar toda a comunidade, nomeadamente a população idosa, para os cuidados a ter quando vivem isolados e/ou sozinhos, bem como prevenir a ocorrência de burlas, roubos e casos de violência”, explica a Câmara de São João da Pesqueira, no distrito de Viseu.

As sessões acontecerão em todas as freguesias do concelho, mostrando à população as precauções a ter “perante tentativas de roubo ou burla, situações que resultam muitas vezes em agressões violentas”, acrescenta.