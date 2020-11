Santa Comba Dão – Prisão preventiva por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Comba Dão, no dia 28 de outubro, deteve um homem de 52 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Santa Comba Dão.

No decorrer de uma investigação que teve início há 11 meses, os militares da Guarda apuraram que o suspeito traficava essencialmente nos concelhos de Santa Comba Dão, Carregal do Sal, Mortágua, Arganil, Tábua, Oliveira do Hospital e Tondela. No seguimento das diligências policiais, foram realizadas três buscas domiciliárias e uma em veículo, realizadas em Santa Comba Dão e Tondela, que culminaram na apreensão do seguinte material:

· Um veículo;

· 165 doses de heroína;

· 55 doses de cocaína;

· Duas doses de haxixe;

· Três doses de canábis;

· 140 euros em numerário;

· Duas armas artesanais;

· Material informático.

No âmbito do mesmo processo, foram identificados cerca de 70 consumidores de produtos estupefacientes.

O detido, já com antecedentes criminais relacionados com a prática deste crime, foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santa Comba Dão, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A ação teve o reforço de um binómio de deteção de drogas do Comando Territorial de Viseu.