SABUGAL: Município elabora projeto de Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais

A Câmara Municipal do Sabugal tem a decorrer o período de consulta pública do Projeto de Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais de Interesse Municipal, que tem como objetivo o desenvolvimento económico e a criação de emprego.

Segundo a autarquia presidida por António Robalo, o documento, que está disponível na página da internet do município, estabelece as regras e as condições que regem a concessão de incentivos municipais ao empreendedorismo.

Os interessados em apresentar os seus contributos e sugestões podem fazê-lo diretamente na Câmara Municipal, no Museu Municipal, na Biblioteca Municipal e no Serviço de Estratégia e Desenvolvimento, por correio eletrónico (geral@cm-sabugal.pt) ou por correio postal (Praça da República, 6324-007 Sabugal).