S. PEDRO DO SUL INTEGRA TRÊS PROJETOS DE CULTURA EM REDE

Pedro do Sul integra três candidaturas, aprovadas no âmbito da “Programação Cultural em Rede”, do Programa Operacional do Centro, num investimento total que ronda os 900 mil euros, repartidos pelos vários municípios que integram cada projeto.

O “Projeto 5”, que tem a duração de 12 meses e engloba os municípios de S. Pedro do Sul, Idanha-a-Nova, Águeda, Óbidos e Seia, centra-se em ações de intercâmbio de artistas e de grupos culturais pelos cinco municípios bem como no desenvolvimento de residências artísticas e apresentação de espetáculos itinerantes.

O “Projeto Lafões – Terra de Cultura”, que tem a duração de 12 meses e engloba os municípios de S. Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades, vai associar princípios de inovação artística, de itinerância e de inclusão social, constituindo-se como uma oportunidade única para os artistas e grupos locais.

O “Projeto Cultura Entre Pontes”, que tem a duração de 15 meses e engloba os municípios de S. Pedro do Sul, Vouzela, Oliveira de Frades e Sever do Vouga, assenta no estabelecimento de uma rede cultural de territórios contíguos ao longo do Rio Vouga que pretende contribuir para a preservação, promoção e valorização turística do património ligado ao canto polifónico, ao megalitismo e ao património industrial, com a promoção de espetáculos itinerantes, uma exposição temporária e um roteiro turístico-cultural.