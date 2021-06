RICARDO LOUREIRO QUER VENCER A RAMPA DA PENHA NA SUA CATEGORIA

Não será demais recordar que Ricardo Loureiro terminou a Rampa da Serra da Estrela na 3ª posição em termos de categoria (o vencedor Flávio Sainhas não está inscrito no Campeonato Portugal Montanha ), no entanto o piloto continua o seu duelo, na luta pela liderança da categoria, e a mesma irá continuar com mais um capítulo que terá como palco a rampa da Penha.

Sobre os objectivos, Ricardo Loureiro “ sem papas na língua” disse-nos “ vamos para lutar pela victória na categoria, mas tal como tem acontecido esta época, tem sido lutas muito renhidas, na qual os meus adversários não dão qualquer tipo de facilidade, e tenho de estar concentrado ao máximo, sem cometer erros e assim, conseguir chegar aos meus objectivos. Vamos lá ver como vai correr, espero encontrar as melhores afinações para o meu Ford Escort, para assim atingir os objectivos pretendidos, vamos lá ver como vai correr tudo”, disse-nos Ricardo Loureiro.

Ricardo Loureiro e o seu Ford Escort RS vão fazer as verificações técnicas e documentais no sábado de manha, para da parte da tarde dar lugar às quatro subidas, três de treinos e uma de prova .No domingo dará lugar a quatro subidas, duas de treinos e duas de prova.