Ricardo Alves renova com Tondela por mais duas épocas

Ricardo Alves, atual capitão do Tondela, renovou por mais duas épocas desportivas, anunciou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol.

“Ricardo Alves e o Tondela prolongaram a sua ligação até final de junho de 2025”, anunciou na sua página oficial da Internet o clube do distrito de Viseu, onde o central, de 32 anos, chegou em 2018.

Na nota de imprensa, o clube escreve que o capitão ‘auriverde’ conta já com mais de 100 jogos com a camisola do Tondela vestida e refere que “não escondeu a satisfação pela renovação do contrato” que o liga aos beirões.

“Estou bastante feliz, é uma ligação que já dura há cinco épocas, e estou cheio de vontade de continuar a ajudar o clube a conquistar os seus objetivos, são mais dois anos de Tondela ao peito e tudo vamos fazer para que corra da melhor forma”, disse.

Neste sentido, Ricardo Alves assumiu que tanto ele como a sua família estão “muito felizes” com esta renovação com o Tondela e, agora, finda a época de futebol, o capitão assumiu que quer descansar.

“Agora é descansar para estamos prontos para quando retomarmos os primeiros treinos e os primeiros jogos, sempre com esse foco na vitória em cada partida que tivermos pela frente”, disse aos meios de comunicação do clube.

O Tondela terminou a época de futebol com 40 pontos, na 11.ª posição da tabela classificativa da II Liga de futebol.