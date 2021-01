Resende – Detido por violência doméstica

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende, hoje, dia 29 de janeiro, deteve em fragrante delito um homem de 56 anos por violência doméstica, no concelho de Resende.

No âmbito de uma denúncia de violência doméstica, os militares deslocaram-se ao local e constataram que a vítima, uma mulher de 53 anos, se encontrava na via pública a pedir auxilio, em virtude de ter sido ameaçada de morte com uma arma de fogo pelo seu cônjuge. No decorrer das diligências policiais apurou-se que a vítima é agredida psicologicamente e emocionalmente há cerca de 20 anos, tendo sido efetuada uma busca domiciliária e apreendido o seguinte material:

• Uma arma de fogo;

• Um revólver de alarme;

• 53 munições de diversos calibres;

• Uma arma branca.

O detido encontra-se a ser presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Lamego para aplicação das medidas de coação.