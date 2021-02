Resende – Detido por violação de confinamento obrigatório COVID-19

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende, ontem, dia 01 de fevereiro, deteve um homem de 48 anos por violação do dever de confinamento obrigatório no âmbito do combate à pandemia da COVID-19, no concelho de Resende.

Na sequência de várias denúncias a informar que o detido se ausentava do domicílio para executar a sua atividade diária normal e para frequentar superfícies comerciais, os militares da Guarda realizaram diligências policiais para o encontrar, tendo sido localizado na via pública. Após abordagem, foi encaminhado para a sua residência.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.

A GNR recorda que ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde todos os doentes com COVID-19, os infetados com SARS-CoV-2, e os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado vigilância ativa. A violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência.