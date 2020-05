REQUALIFICAÇÃO URBANA EM CURSO EM MOREIRA, COM A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA NOVA ESTRADA MUNICIPAL MOREIRA/NELAS

Está em curso a construção de passeios na nova rua denominada Estrada Municipal Moreira/Nelas – 1.ª fase, obra incluída numa empreitada no montante de 95.908€, designada ”Requalificação Urbana do Concelho – Pavimentação de Passeios“, a cargo da empresa “Pavimarca, SA”, e que inclui também a construção e pavimentação com “slurry” dos passeios da Rua da Soma em Santar, da Variante da Aguieira e da Rua do Castelão, na Lapa do Lobo, obras acompanhadas pelas respetivas Juntas de Freguesia.

O custo desta empreitada referente aos passeios está integralmente a cargo da Câmara Municipal de Nelas.