Região do Dão espera vinho em boa quantidade e qualidade

O presidente da Comissão Vitivinícola da Região do Dão (CVR Dão) disse hoje à agência Lusa que espera um ano de “bom vinho, com qualidade e em boa quantidade”, apesar do escaldão das videiras em algumas zonas.

“As expectativas são muito boas, em relação à qualidade e à quantidade. Esperamos ter um bom vinho e em boa quantidade”, realçou Arlindo Cunha, em declarações à Lusa.

Este responsável apontou que “o escaldão de há uns tempos e agora este, dos últimos dias, com temperaturas muito altas, acima dos 40 graus, afetou algumas zonas mais secas, e é natural que as videiras se tenham ressentido”.

Mas, “isso, no geral e na expressão da região, não deverá ter um grande impacto” nos vinhos do Dão, cuja produção considerou “estável e ao mesmo nível do ano passado”.

Arlindo Cunha disse que nesta altura “já estão a ser feitas as vindimas dos brancos para espumantes” e “já há produtores a fazer vindimas para o branco normal”.

Sobre os vinhos tintos, Arlindo Cunha apontou para “daqui a uma semana começar a vindima do Roriz e depois o restante será mais para meados de setembro”.

Depois de dias de “temperaturas muito elevadas e ausência de chuva”, Arlindo Cunha defendeu que “se agora chovesse durante dois diazinhos, sem ser chuva em excesso, seria o ideal para as uvas”.

“Mas, mais do que a temperatura baixar, o que poderá complicar a colheita é água em excesso, ou seja, se vier chuva prolongada vai ser mais complicado, principalmente se for em setembro, na altura da vindima dos tintos”, admitiu.