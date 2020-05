Reabertura do atendimento presencial: LOJA SOCIAL “MANGUALDE SOCIAL MAIS”

Considerando a estratégia para o levantamento das medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, decorrente do Conselho de Ministros, de 30 de abril de 2020, que estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia, a LOJA SOCIAL “MANGUALDE SOCIAL MAIS” irá retomar o atendimento presencial em conformidade com o Plano de Contingência da Câmara Municipal de Mangualde. A Loja Social reabrirá dia 19 de maio e fará o seu atendimento exclusivamente por marcação via telefone, através do número 969 029 132.

Assim, esta prática vai acontecer cumprindo-se a adaptação do local de atendimento para proteção das colaboradoras e dos beneficiários, seguindo as recomendações da Direção-geral da Saúde (DGS) e da Proteção Civil Municipal.

REGRAS DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM AS DIRECTRIZES

DA DGS E DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL

O distanciamento físico deve ser igual ou superior a 2 metros, a higienização das mãos e a etiqueta respiratória devem ser escrupulosamente respeitados, assim como o uso de máscara obrigatória e a higienização regular dos espaços e materiais. Só é admitida uma pessoa por agregado familiar, preferencialmente o titular do cartão de beneficiário/a. Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é obrigatório o uso de máscara, não sendo admitidas quaisquer exceções.

Se é beneficiário/a da Loja Social de Mangualde, aguarde o contacto da Câmara Municipal e respeite escrupulosamente as normas que serão veiculadas.