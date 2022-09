Quatro atletas convocados para Mundial de meia maratona VIRTUS em Viseu

Os campeonatos do mundo de meia maratona VIRTUS, para pessoas com deficiência intelectual, vão contar com quatro atletas portugueses, hoje convocados, na prova marcada para domingo em Viseu.

Portugal estará representado por Cristiano Pereira (CPM), João Monteiro (PCC), Luís Pimentel (ACM Terceira) e Paulo Benavente (Associação Jorge Pina), segundo a lista hoje divulgada pela Federação Portuguesa de Atletismo.

A novidade na convocatória é a inclusão de Luís Pimentel, uma vez que em 2021, em Ponta Delgada (Açores), Cristiano Pereira se sagrou campeão europeu e mundial, a título individual, e Portugal venceu a prova por seleções, com os esforços também de Paulo Benavente e João Monteiro, além de Estêvão Janeiro.

A 10.ª edição dos Mundiais de meia maratona VIRTUS está marcada para domingo em Viseu.