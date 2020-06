PSP Viseu ministra palestra aos alunos do 12 º ano

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da equipa do Programa Escola Segura, e a convite da Escola Secundária de São Pedro do Sul, deslocou-se no dia 5 de junho, pelas 9 horas, a esse estabelecimento de ensino para ministrar uma palestra aos alunos do 12º. Ano sobre as ofertas formativas da Polícia de Segurança Pública.

Os Agentes Policiais começaram por falar sobre a missão, os valores, as funções e as áreas de atuação da Polícia, terminando com as condições de admissão e o processo de candidatura ao Instituto Superior Ciências Policiais e Segurança Interna e à Escola Prática de Polícia.

Estiveram presentes cerca de 100 alunos, os quais demonstram bastante interesse nas condições de admissão , tanto ao curso de formação de agentes, como ao curso de oficiais.