PSD/CDS-PP vence Câmara de Oliveira de Frades, a única liderada pelo Nós, Cidadãos!

A coligação PSD/CDS-PP venceu as eleições autárquicas em Oliveira de Frades, a única câmara liderada pelo Nós, Cidadãos!, quando estão apuradas as oito freguesias do concelho, segundo dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

Neste concelho do distrito de Viseu, PSD e CDS-PP conquistaram 45,38% dos votos e três mandatos, pelo que João Valério irá governar o município com maioria absoluta. Em segundo lugar ficou o cabeça de lista do Nós, Cidadãos! e atual presidente da câmara, Paulo Ferreira, com 41,30% dos votos e dois mandatos.

Esta era a única câmara do país liderada pelo Nós, Cidadãos!, na sequência das eleições autárquicas de 2017.