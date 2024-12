Proximidade, a chave da edição INOVFOOD SUMMIT2024!

Nos dias 26 e 27 de novembro, o Centro de Apoio Tecnológico

Agroalimentar (CATAA) em Castelo Branco foi palco da segunda

edição do InovFood Summit, um evento organizado pela Inovcluster

que reuniu os principais players do setor agroindustrial.

Com sessões temáticas que incluíram Digitalização, Inovação, Qualificação,

Sustentabilidade, Apoios & Financiamento e Internacionalização, o evento

promoveu a troca de conhecimento e experiências, destacando-se como um

marco para o fortalecimento do Cluster Agroindustrial do Centro.

Com a participação de 30 oradores de referência nacional e 50 participantes,

dos quais 24 PME, permitiram a troca de experiências, conhecimento e boas

práticas, num ambiente participativo, marcado pelo dinamismo e motivado

pelo interesse em saber mais. A atmosfera dinâmica e participativa destacou

o compromisso do setor com a inovação e a melhoria contínua.

O primeiro dia abriu com uma sessão dedicada à digitalização, onde foram

apresentadas ferramentas que simplificam a gestão de produção e processos

administrativos, otimizando a eficiência e competitividade das empresas

agroalimentares.

A sessão de inovação revelou o Hub4Food, um projeto que pretende apoiar

as PME do setor agroalimentar a desenvolver novos produtos com recurso

aos Centros Tecnológicos CATAA e MARE do IP Leiria e que disponibilizará

ainda, no início de 2025, de um catálogo de serviços de apoio à

implementação de inovação. Este é um projeto cofinanciado pelo Programa

INTERREG Atlantic, desenvolvido por vários Clusters e Centros tecnológicos

do eixo Atlântico e que tem como objetivo a criação de uma rede de

cooperação de serviços para aumentar a capacidade inovadora das PME do

setor agroalimentar. Nesta sessão foram apresentadas as vantagens de

participar no projeto e como é que as empresas poderão usufruir dele,

detalhou-se a capacidade tecnológica instalada nos parceiros MARE IP Leiria

e CATAA para o desenvolvimento de novos produtos, e as empresas puderam

ainda conhecer alguns produtos inovadores já desenvolvidos por estes

parceiros, numa exposição que, beneficiando da presença dos próprios

investigadores, serviu também como fonte de inspiração para as PME.

Durante a tarde, a discussão centrou-se na temática da sustentabilidade,

destacando a relevância dos reportes de ESG (Environmental, Social and

Governance), destacando sua relevância crescente para empresas e a forma

como a podem implementar nos seus processos diários.

A certificação IFS Food também foi abordada, com ênfase nos desafios e

benefícios da implementação, ressaltando a necessidade de líderes

visionários para conduzir a mudança cultural dentro das organizações e a

conquista das certificações. O tema foi ainda enriquecido pelo testemunho de

empresas que partilharam a sua experiência relativa à sua implementação. A

ISF Food é hoje uma das certificações de qualidade para os produtos

alimentares, mais procuradas pelos clientes internacionais.

O segundo dia começou com um panorama de oportunidades de

financiamento, incluindo apoios públicos e soluções do setor bancário.

Discussões sobre inteligência artificial e cadeias curtas de distribuição

destacaram as tendências que moldarão o futuro do setor agroindustrial.

Encerrando o evento, a tarde foi dedicada à Internacionalização das PME,

tendo sido apresentadas as oportunidades oferecidas pela InovCluster no

âmbito do projeto export.i9, tivemos oportunidade de conhecer, através do

Workshop “Workshop: Tendências digitais e ferramentas para abordagem a

mercados internacionais” , várias ferramentas digitais atualmente existentes

no mercado para divulgação e venda de produtos alimentares quer em canal

B2B, quer diretamente ao consumidor final.

O sucesso do evento, refletido na interação dos participantes e no interesse

pelos temas, reforça a necessidade de mais iniciativas como o InovFood

Summit. Promover capacitação, networking e reflexões conjuntas sobre o

futuro do setor agroalimentar é essencial para fortalecer a competitividade do

tecido empresarial.