Câmara de Tondela quer colocar Caramulo no mapa do turismo internacional

A Câmara de Tondela quer colocar a vila e a serra do Caramulo no mapa do turismo internacional, valorizando as suas potencialidades em função das tendências da procura turística atual, anunciou hoje a sua presidente, Carla Antunes Borges.

Ao final da tarde de hoje, foi apresentado o plano estratégico da marca Caramulo, que se baseia em três eixos: Sano (saúde e bem-estar), Autêntico (cultura e autenticidade) e Natural (serra e natureza).

“Queremos que não seja um projeto para meter na gaveta. Temos como objetivo, efetivamente, a valorização do Caramulo, das suas gentes, daquilo que o Caramulo encerra”, disse Carla Antunes Borges à agência Lusa.

Para isso, acrescentou, a autarquia quer “envolver e capacitar a comunidade, preservar e qualificar infraestruturas, criar e ativar experiências, promover o destino de uma forma estratégica e ecologicamente”.

“Amanhã, se um turista vier ao Caramulo, encontra tudo aquilo que estamos hoje a referir. Importa é posicionar o Caramulo num patamar de captação de turismo, abrir novamente as portas do Caramulo ao mundo”, sublinhou.

O plano integra doze projetos dentro dos três eixos estratégicos, que terão como “linhas de força” a valorização, a investigação, a ativação e a promoção.

Segundo Carla Antunes Borges, o eixo Sano estará “focado na promoção do lema ‘mente sã em corpo são’”. No que respeita à valorização, serão promovidos “trilhos e pontos de respiração no Caramulo”, enquanto na parte da investigação a intenção é “a cientificação do ar do Caramulo”.

“O ar do Caramulo sempre foi conhecido como um ar quase com capacidades milagrosas e é importante nós cientificarmos estes dados, deixar de ser algo do senso comum”, frisou.

A autarca explicou que será criado “um programa de ativação de atividades focadas no bem-estar da comunidade local, dos agentes e turistas, aproveitando o ambiente natural da serra do Caramulo para programas como ioga, caminhadas e workshops”. A promoção passará por uma rede de embaixadores, com figuras públicas e influenciadores digitais que partilham as suas experiências.

“O que pretendemos é criar aqui um programa de conectividade, de maneira que possamos ter vários influenciadores, como sempre houve, desde a área política, à da cultura e à da gastronomia, que possam promover a marca Caramulo”, aproveitando a visibilidade das redes sociais, acrescentou.

Carla Antunes Borges referiu que, no eixo Autêntico, que visa valorizar o património material e imaterial, será criado o Museu da Estância do Caramulo (que contará a história daquele que foi um dos maiores complexos de cura contra a tuberculose na Península Ibérica) e continuará a aposta nas candidaturas à UNESCO.

A “ativação das memórias do Caramulo, com a recolha das histórias, das tradições e dos saberes locais”, e “a promoção do Caramulo autêntico, daquilo que é efetivamente a sua essência”, com os seus produtos genuínos, são outros projetos.

O eixo Natural terá “um foco muito importante e especial em iniciativas de reflorestação, na proteção da biodiversidade, na conservação do património arbóreo, na revitalização dos viveiros com um conjunto de iniciativas de requalificação destes espaços”, avançou.

A autarca sublinhou a importância de promover o Caramulo “como destino sustentável, algo que é muito procurado nos dias de hoje”.

O plano de ação prevê certificar o Caramulo como destino sustentável e a constituição, em colaboração com universidades e organizações ambientais, do Caramulo Lab, um projeto de investigação, análise de dados e sensibilização ambiental dedicado à conservação da biodiversidade da serra.

A autarquia tinha anunciado a presença do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, na cerimónia de apresentação do posicionamento estratégico da marca Caramulo, mas este não pode comparecer.