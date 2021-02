Proteção Civil Municipal com novo equipamento para desinfeção e luta contra a covid-19

É um equipamento de combate à convid-19 que já está em funcionamento e a ser utilizado nos locais de maior risco, nas organizações e instituições da linha da frente, unidades de saúde e IPSS.

O “Violet-Ultra Cleaner”, adquirido pelo Município de Moimenta da Beira, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, é uma unidade portátil composta por lâmpadas (UC-V Germicidas) que esterilizam o ar e superfícies em espaços interiores para eliminação de bactérias, vírus e outros tipos de micro-organismos.

A utilização de luz (UV-C) no processo de desinfeção tem como vantagens realizar-se em curto espaço de tempo, entre 5 e 40 minutos para espaços de 3m2 a 40m2, sem recurso a reagentes químicos e um processo amigo do ambiente (ozono free) e uma taxa de eficácia de 99,9% em comparação com os 40 % da limpeza tradicional.