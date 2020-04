Promoção Online de Queijo dos Pequenos Produtores de Fornos de Algodres

O Município de Fornos de Algodres de modo a apoiar os pequenos produtores de queijo no escoamento deste produto, depois das grandes quebras de vendas devido ao cancelamento da 41.ª Feira do Queijo Serra da Estrela, integrou na sua plataforma online “O Bom Sabor da Serra”, todos os pequenos produtores de Queijo do Concelho de Fornos e Algodres.

Em plena articulação com os pequenos produtores do Concelho, foi lançada na passada semana uma campanha promocional onde 3 Queijos de Ovelha Curado custam apenas 39€. O objetivo desta campanha é efetuar o escoamento de 500 queijos de ovelha curado. Com a campanha já em execução há uma semana, só já restam 250 Queijos, que se encontram em câmaras de cura.

Apelamos assim, a todos aqueles que são apreciadores do melhor queijo do mundo, que apoiem os nossos pequenos produtores com a aquisição destes produtos, a partir de casa, através da plataforma online, fazendo que a economia destes pequenos produtores continue a funcionar.

O Executivo Municipal de Fornos de Algodres, pretende com este mecanismo dar uma resposta célere para os problemas que a COVID-19 trouxe ao Concelho de Fornos de Algodres.