PROJETO ORQUESTRA POEMa RENOVADO

MUNICÍPIO DE MANGUALDE, PROVISEU E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ASSINARAM NOVO PROTOCOLO

A Câmara Municipal de Mangualde, o Conservatório Regional de Música de Viseu “Dr. José de Azeredo Perdigão” (Proviseu) e o Agrupamento de Escolas de Mangualde renovaram recentemente o protocolo do projeto musical Orquestra Estúdio de Mangualde (POEMa).

O sucesso deste projeto alavancou a renovação do protocolo, que tem como objetivo a dinamização de um projeto musical, a Orquesta POEMa, que integra os músicos do Conservatório de Música de Viseu, das Bandas Filarmónicas e outras instituições que se dediquem à música no concelho de Mangualde. É composta por duas formações: Orquestra de Câmara (Cordas, Sopros e Percussão) e Orquestra de Sopros (Sopros e Percussão).

O Município de Mangualde fomenta, uma vez mais, a implementação de iniciativas para dinamizar a atividade cultural da região.