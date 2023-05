O projeto de Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) do município de Lamego (distrito de Viseu) encontra-se em consulta pública até 27 de junho, informou a autarquia.

Até essa data, o projeto de revisão do PMEPC de Lamego encontra-se disponível na página eletrónica da internet do município e em suporte físico, no Serviço Municipal de Proteção Civil.

“Os interessados podem apresentar contributos, observações e/ou sugestões, mediante exposição escrita”, acrescentou.