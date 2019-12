PROJETO DE REGENERAÇÃO DO CINETEATRO IMPÉRIO DE MANGUALDE | INVESTIMENTO DE 3,3 MILHÕES DE EUROS

A Câmara Municipal de Mangualde, em reunião ordinária aprovou ontem, 9 de dezembro, o projeto de regeneração do Cineteatro Império de Mangualde. A reabilitação do Cineteatro Império representa um investimento de 3,3 milhões de euros, comparticipado com fundos comunitários e insere-se no plano estratégico de desenvolvimento urbano do centro histórico de Mangualde.

Elísio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, sublinha a importância deste dia: “Esta é uma decisão histórica, porque o Cineteatro Império representa um investimento de referência no concelho e visa dar resposta à atividade social e cultural, desde cinema, música, teatro, dança, entre outros, bem como à atividade municipal e à atividade das várias associações e instituições locais. O Cineteatro voltará a ser uma âncora no desenvolvimento cultural de todo o concelho”. Destacou ainda que “este é um espaço nobre da cidade, construído nos anos 40 por um reconhecido arquiteto, Francisco Keil do Amaral, cuja recuperação era uma ambição há muito desejada por este executivo e por toda a população mangualdense”.

Após aprovação do projeto de execução, a autarquia pretende o mais breve possível, lançar a obra a concurso público. O espaço será dotado de equipamentos de moderna tecnologia, sendo que à sala principal com capacidade de 340 lugares será acrescentada uma sala suplementar no piso superior para ensaios e demais eventos.