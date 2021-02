OLIVEIRA DE FRADES – PROJETO DE ELEIÇÃO | 15 DE FEV A 19 DE MAR

No âmbito do Orçamento Participativo, foram submetidas 15 propostas e após a análise

técnica, passaram para a fase seguinte 10 projetos, que estão agora sujeitos a votação.

Esta votação teve início no dia 15 de fevereiro e termina a 19 de março, sendo que o seu

voto é decisivo para a implementação dos projetos vencedores, mas só é possível votar

num único projeto. Um projeto, um cidadão, um voto.

O voto é, exclusivamente, online, devido à atual situação de pandemia em que vivemos e

pode ser efetuado através do site: participa.cm-ofrades.pt, onde encontra a descrição dos

projetos.

É um processo muito simples e intuitivo. Apenas tem que ter 16 anos à data da votação e

possuir um número de telemóvel, onde receberá uma mensagem com um código para

validar o voto.

De realçar que há projetos nas mais diversas áreas temáticas: Solidariedade e Coesão

Social; Turismo, Comércio e Promoção Económica; Cultura e Património (material e

imaterial) e Equipamentos e Espaços Públicos.

Os projetos que se encontram em votação são:

_ Bem-vindo a Oliveira de Frades (em todas as freguesias);

_Casa de Acolhimento de Emergência OFR (União das Freguesias de Destriz e Reigoso);

_ Cinema ao ar livre (União das Freguesias de Oliveira de Frades, Souto de Lafões e

Sejães);

_ KIT público de Combate a incêndios (Ribeiradio, União das Freguesias de Arca e

Varzielas, São João da Serra);

_Parque de Caravanismo de Ribeiradio (Ribeiradio);

_Parque Infantil de Cajadães (São Vicente de Lafões);

_Parque Infantil de Vilarinho (União das Freguesias de Oliveira de Frades, Souto de

Lafões e Sejães);

_Requalificação do Polidesportivo, situado na Rua Francisco Paraíso (União das

Freguesias de Oliveira de Frades, Souto de Lafões e Sejães);

_Rota do Tempo – Percurso pedestre (Destriz e Reigoso);

_+Oliveira (União das Freguesias de Oliveira de Frades, Souto de Lafões e Sejães).

Vote no seu projeto de eleição!