Projeto de cobertura do mercado de Viseu já tem visto do Tribunal de Contas

A Câmara de Viseu recebeu o visto do Tribunal de Contas relativo à cobertura do Mercado 02 de Maio, na qual serão investidos 4,3 milhões de euros, anunciou hoje o presidente do município, Almeida Henriques.

“Trata-se de um projeto emblemático para Viseu. Passará a ser a praça de restauração e eventos do centro da cidade, com condições para funcionar durante os 12 meses do ano”, disse o autarca aos jornalistas, no final da reunião de Câmara.

Esta obra, que tem um prazo de execução de 18 meses, visa “promover e dinamizar o centro histórico”, acrescentou.

Segundo Almeida Henriques, havia condições para, de imediato, consignar a obra, mas esta só arrancará no início do próximo ano.

“Já tínhamos dito aos utentes do Mercado 02 de Maio que podiam ainda lá passar este Natal e iniciaremos a obra logo no início do ano”, afirmou o autarca, acrescentando que aquele espaço acolherá o mercadinho que habitualmente se realiza no âmbito da programação do Viseu Natal, a apresentar brevemente.

Almeida Henriques lembrou que a cobertura irá funcionar como um grande painel, com cerca de 4.300 metros quadrados, produzindo energia que permitirá ao mercado ser autossustentável e também “um retorno do investimento de cerca de 10 anos”.

Os edifícios vizinhos de propriedade municipal, como a futura sede das Águas de Viseu e os Paços do Concelho, também irão beneficiar deste sistema energético.

Além da cobertura, o projeto prevê a execução de um novo sistema de climatização para as lojas, trabalhos gerais de construção civil e requalificação de espaços exteriores.