Programa “Sénior+ Ativo” reconhecido com Certificado de Qualidade

O programa “Sénior+ Ativo” acaba de receber a Certificação de Qualidade para programas de atividade física para seniores, no âmbito de uma candidatura submetida pelo Município de Lamego junto da rede de Municípios Amigos do Desporto.

Esta certificação é o reconhecimento da qualidade e dos resultados deste projeto municipal, constituindo um exemplo de boas práticas desta autarquia ao nível das atividades de envelhecimento ativo e saudável.

O programa “Sénior+ Ativo” é desenvolvido em diversas freguesias aderentes do concelho de Lamego, através da promoção de um conjunto diverso de atividades, onde se incluem aulas de ginástica, caminhadas, formações, jogos tradicionais e atividades em piscinas. As atividades são preparadas e orientadas por profissionais de desporto e técnicos certificados, visando estimular as diferentes capacidades físicas e motoras das pessoas idosas.