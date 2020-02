Programa do Entrudo de Lazarim

Todos os anos, milhares de pessoas acorrem à vila de Lazarim, no concelho de Lamego, para celebrar um dos entrudos mais genuínos do país e admirar de perto os caretos, esculpidos em madeira de amieiro, fruto de um trabalho meticuloso de artesãos locais.

Marcadas por expressões carrancudas ou demoníacas, acentuadas por orelhas bicudas, cornos afiados, pequenas barbichas, cobras ou sardões, as genuínas máscaras de Lazarim voltam a sair à rua entre os próximos dias 22 e 25 de fevereiro. Mais uma vez, prometem impressionar o olhar do público pela sua originalidade, pela atenção aos pormenores e pela perfeição que escondem,

Consulte o programa de eventos deste ano que continuará a manter viva esta tradição e a projetar Lamego em todo o mundo.



PROGRAMA

Dia 22 – Sábado

10H: Visita aos artesãos (nas suas oficinas)

15H: Encontro de Artesãos (CIMI – Centro Interpretativo da Máscara Ibérica)

Dia 23 – Domingo

08H30: Raid Fotográfico

16H: Desfile de Carnaval (Grupo de Caretos de Lazarim, Grupo de Caretos Convidados e Grupos Tradicionais de Lazarim)

Dia 25 – Terça-Feira

15H: Dia dos Caretos de Lazarim (saída dos novos Caretos pelas ruas)

15H30: Leitura dos Testamentos da Comadre e do Compadre

16H: Cortejo dos Caretos pelas ruas, acompanhados pelo Grupo de Bombos de Lazarim

17H: Queima do Compadre e da Comadre

17h30: Concurso de Máscaras e Fardas

18H30: Feijoada e Caldo de Farinha